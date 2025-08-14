○ 日本ハム 9 − 4 ロッテ ●＜16回戦・エスコンフィールド＞日本ハムが14日のロッテ戦、5回に二死走者なしから追加点を奪った。5−1の5回、先頭のレイエスが二直、石井一成が右飛で2アウトとなったが、有薗直輝が四球を選ぶと、7番・清宮幸太郎がセンターへ適時二塁打。14日にニッポン放送でも放送された日本ハム−ロッテ（STVラジオの制作）で解説を務めた平野謙氏は、「遠くへ飛ばす力がありますからね。彼が7番にいるの