ＤＤＴ１４日の上野大会で、デビュー３周年を迎えた正田壮史（２３）が１対３（？）のハンディキャップ戦に勝って自らの節目を祝った。正田はこの日、「シャーデンフロイデ・インターナショナル」のマスコットキャラクター・ブンブンと組んでクリス・ブルックス、アントーニオ本多組と対戦予定だった。だが大会開始直前に、この日がプロレスデビューのブンブンから「正田と戦いたい」との主張があったため１対３で行われること