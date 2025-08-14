テレビ朝日系「徹子の部屋」が１４日に放送された。この日は、ますだおかだ・増田英彦、岡田圭右がゲスト出演。ＭＣの黒柳徹子は、岡田の娘でタレント・岡田結実が今年４月に一般男性との結婚を発表したことを話題に。岡田は、娘との連絡は「最近は電話よりもメッセージ」と明かし「ポイント、ポイントでくるんですけれども。そのとき（結婚報告）だけ『ちょっと話があるんだけど。電話していい？』。今までと違うパターンの