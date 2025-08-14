巨人・井上温大投手が１４日、先発が予定される１６日の阪神戦（東京ドーム）に向けてジャイアンツ球場で練習。捕手を座らせてブルペン投球を行うなど、丁寧に調整した。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される一戦。「絶対に勝たなければいけない試合だと思っている。自分にとっても与えられたチャンスの大事な１試合。そういう日に投げられることに感謝して自分がやるべきことに集中したい」と語った。高卒６年目