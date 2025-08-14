◆パ・リーグオリックス１―５楽天（１４日・京セラドーム大阪）オリックスが４位・楽天に５連敗となり、２ゲーム差まで詰められた。先発・田嶋は６回を２失点。「何とか先に点を与えないようにしたかったです」と悔やんだが、試合前の時点で通算１４勝５敗と好相性だった楽天を相手に試合をつくった。しかし、頼みの打線が不発。初回２死一、二塁で５番・若月が捕邪飛に倒れると、２回以降も藤井を完全に攻略できなかった。５