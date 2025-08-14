“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が14日、自身のXを更新し、浴衣写真を投稿した。【写真】首筋に妙な色気！彼女感ある浴衣姿の瀬戸環奈瀬戸はXで「今日も明日も普段なかなか会いに行けないセットー団達へ会いに行くよ〜」と浴衣写真を公開。涼しげな柄の浴衣で見返り美人な瀬戸の姿を見ることができる。これにファンは「浴衣とても似合っていて、すてきだし超絶可愛いすぎますね」「浴衣姿にセトカン