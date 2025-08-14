◇パ・リーグオリックス―楽天（2025年8月14日京セラD大阪）楽天先発の藤井聖が7回1/3を6安打1失点。チームトップタイの今季5勝目を挙げた。「今、一番負けられない相手。全身全霊で臨みたい」と話していた、3ゲーム差で追う3位・オリックスとの直接対決。初回2死から中川、太田の連打で一、二塁とするも、5番・若月を捕邪飛に抑えて無失点でしのいだ。2回から6回までは無安打の快投だった。3点リードの7回に2死か