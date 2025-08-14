女性の遺体が遺棄された川岸付近＝14日午後4時49分、岐阜県本巣市女性の遺体を遺棄した疑いで岐阜県警に逮捕された立花浩二容疑者（54）と神原美希容疑者（35）は、岐阜市内の一軒家に最近引っ越していた。近隣との交流は少なかったが、住民らは「仲が良さそうな2人だった」「丁寧にあいさつしてくれた」と話し、地域に驚きが広がった。近くに住む女性（75）は2人そろって引っ越しのあいさつに来たことを覚えている。手土産を