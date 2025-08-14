「オートレースグランプリ・ＳＧ」（１４日、伊勢崎）史上最年少グランドスラム（ＳＧ全制覇）を目指す鈴木圭一郎（３０）＝浜松・３２期＝が、５日目１０Ｒの準決勝戦で２着に入り、３年連続９回目の大会優出を果たした。２０１６年１０月から翌年４月までのＳＧ４連覇（記録）で全冠Ｖにリーチ。２０１７年からこの大会で６回挑んだが２、３着が各３回。昨年は９周２角で青山周平（伊勢崎）に差し返されて惜敗。今回が７回目