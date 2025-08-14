熱を出したりお腹が痛くなったり、子どもが小さなうちは、何かと病院にお世話になりますよね。では子どもが体調を崩したとき、病院への付き添いは誰が担当しますか？『子どもの病院、旦那さんに任せられる？心配なく病院に連れていってくれる？』子どもの付き添いはママが担っている家庭もあるでしょう。一方で今回の投稿では、「パパに任せられる」という声も少なくありませんでした。とはいえ「旦那では難しい」と感じているマ