私はアケミ。夫と娘のチサト（2歳）と一緒に暮らしています。ママ友から段ボール3個分のお下がりをもらって唖然としてしまいました。どうやらこのお下がりたちは、いろいろな家庭に渡っては少しずつ増えながら回り続けているようなのです。なかにはチサトに着せたくないほどボロボロのものありましたが、捨てるのはためらってしまいます。使いたい人もいるかもしれませんし、勝手に処分したら他のママ友たちにヒソヒソされるかもし