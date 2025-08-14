blue’s collectiveが初主催するイベント『blue's collective showcase“Unknown blues vol.1”』が、9月15日にCIRCUS TOKYOにて開催される。 （関連：【画像】ANEMONÉが初ライブを披露する『blue's collective showcase “Unknown blues vol.1”』フライヤー） 同イベントは、まだ見ぬ美しく“青き”才能をお披露目するショーケースイベント。今回は、ポップスコレクティブ ANEMONÉの出演が決