元モーニング娘。のメンバーでモデルの道重さゆみ（36）が、きょう14日開催の『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』Zepp DiverCity（TOKYO）公演をもって、芸能界を引退する。「吉野家」が、道重へのメッセージを投稿した。【写真】2013年…吉野家スタッフユニフォームで一日店長を務めた道重さゆみ道重は吉野家と縁が深く、「焼鳥つくね丼」は「さゆ丼」と呼ばれた。イベントにも登場したことがある。吉野家公式Xに書面が掲載され