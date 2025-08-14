6回西武2死一、二塁、デービスが左前に勝ち越し打を放つ＝ベルーナドーム西武が競り勝った。1―2の六回2死一、二塁から村田の中前適時打で追い付き、続くデービスも左前適時打を放って勝ち越した。六回以降は救援陣が無失点リレーを見せた。ソフトバンクは大津が踏ん張れず、連勝が6で止まった。