フジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」公式Ｘは１３日、更新され、１４日放送の第６話について「異例の放送回となります」と予告した。「愛の、がっこう。」は、高校教師の愛実（木村文乃）が、教え子がホストクラブにはまったことをきっかけに、ホストのカヲル（ラウール）と出会う。カヲルは幼い頃から文字の読み書きが苦手な特性があり、愛実はカヲルに字を教えることに。そこから２人の距離は縮まっていく。第６話では