TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、よゐこ・有野晋哉さんと声優の中村悠一さん。ここでは、有野課長が奮闘する人気ゲームバラエティ番組「ゲームセンターCX」（CSフジテレビONE）制作の裏側を、番組のファンでもある中村さんが深堀りしていきました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12787