日向坂46四期生が出演する『新・日向坂ミュージックパレード』（日本テレビ／毎週木曜24時59分）が、今夜14日の放送で最終回を迎える。【写真】みんなかわいい！日向坂46・四期生を撮り下ろし本番組は四期生にとって初の単独冠番組として、2024年4月30日に『日向坂ミュージックパレード』のタイトルでスタート。2025年2月20日の放送で一度最終回を迎えたが、タイトルを『新・日向坂ミュージックパレード』にリニューアルし、