ぐるナイ名物大型ロケ企画！夏だ！沖縄だ！マグロ釣り対決！番組史上最高62キロ超の大物を釣れば100万円！！岡村チームVS矢部チームで負けたらリーダーが10万円超の超豪華ディナー代をお支払い！？岡村チームは照英＆山本彩対する矢部チームはSixTONES 郄地優吾＆納言 薄幸果たして最後に笑うのは・・・！？食事会場情報【会場名】エリスリーナ西原ヒルズガーデン【住所】沖縄県中頭郡西原町字津花波431番地【電話番号】098-