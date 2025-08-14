笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。8月9日（土）の放送は、協和キリン株式会社CDXOの亀山満（かめやま・みつる）さんがゲストに登場。協和キリンの事業内容、DX戦略について伺いました。（左から）亀山満さん、笹川友里亀山