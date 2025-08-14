次回は8月28日よる7時放送2時間スペシャル！ゴチに伊藤沙莉さん＆イモトアヤコさんが登場！夏の終わりの花火ゴチ！さらに！人気企画「料理時間ハンデマッチ鉄人VS凡人シェフ軍団」も！ゲストに眞栄田郷敦さんも登場！お見逃しなく！！