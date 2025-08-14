金曜ロードショー（後９時）は”夏の風物詩”でもあるスタジオジブリ作品の連続放送がスタート。一発目の１５日は、高畑勲監督の「火垂るの墓」（１９８８年）が放送される。高畑さんが亡くなった２０１８年に追悼で放送されて以来、７年ぶりの登場が戦後８０年を迎えた終戦記念日の当日というのも、大きな意味があるといえるだろう。物語の舞台は終戦間近の神戸。清太と節子の兄妹は、空襲による混乱の中で母と離ればなれにな