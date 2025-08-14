【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・山崎伊織―阪神・伊藤将司（１８時・東京ドーム）◆中日・金丸夢斗―ＤｅＮＡ・ジャクソン（１８時・バンテリンドーム）◆広島・森翔平―ヤクルト・高梨裕稔（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆楽天・荘司康誠―日本ハム・北山亘基（１８時・楽天モバイル）◆オリックス・九里亜蓮―西武・今井達也（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・松本晴―ロッテ・サモンズ（