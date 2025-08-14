◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦横浜５―１綾羽（１４日・甲子園）初出場の綾羽（滋賀）が横浜に破れ、２回戦で敗退した。今春センバツ王者との試合を応援するべく、綾羽の三塁側アルプスには多くの応援団やＯＢ、関係者が集った。近江の吹奏楽部も“綾羽ファミリー”の一員だ。部員がたった６人の綾羽高校吹奏楽部を救うべく、近江高校の吹奏楽部３９人が８日の１回戦・高知中央戦に続き集結。春夏通算