Image: Google ぜひ「G-I-Z-M-O-D-O」と入力を！ このところ、Googleの検索結果が不評です。スポンサーが提供するサイトや、SEO対策ばかり万全にしたページ、AIが生成した情報が山ほど表示されるわけですから、そりゃあ質も評判も悪くなります。 そんな事態を受け、Googleはユーザーが自分好みに検索結果が出せるような機能を開発したようです（それも善し悪しですが）。 お気に入りメディア