秋田朝日放送 お盆休みで男鹿水族館ＧＡＯは多くの家族連れでにぎわっています。この時期限定で水族館の裏側を見学できるツアーが開かれました。 およそ４００種類１万の生き物が集まる男鹿水族館ＧＡＯには、帰省客や観光客など多くの家族連れが詰めかけています。そんな水族館を正面からではなく「裏側」も見ることができる企画が行われています。その名も「裏側見学魚っ知（うおっち）ツアー」です。 普段