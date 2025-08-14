ロシア大統領補佐官 米露首脳会談は１４－１５日に米アラスカ州で行われる プーチン露大統領とトランプ米大統領の会談について、現地時間１１時３０分（日本時間１６日午前４時３０分）から開始 会談終了後に両首脳が共同会見を行う予定