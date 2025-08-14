King & Princeの楽曲『What We Got 〜奇跡はきみと〜』が、14日発表の最新『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で、上昇率63.8パーセントを記録し、1位に輝きました。本作は、2016年に発表されたディズニーソング『What We Got（Mickey's Birthday Song）』をベースに、King & Princeがコラボレーションしたミッキーの新オフィシャルテーマソング。8月4日には、アニメーションのミッキー＆フレンズとKing &