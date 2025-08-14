「日本ハム−ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムの福島が今季２度目の先発。７回７安打２失点で２勝目の権利を手に降板した。二回に先頭のソトに中越えソロを被弾したが、自己最速の１５５キロを記録した直球を武器にロッテ打線を封じた。四回は無死二塁のピンチを招いたが、クリーンアップを凡退に仕留めた。六回２死一、三塁のピンチでも寺地を見逃し三振に斬った。七回に愛斗の適時二塁打で１点を失ったが