中国・上海市の日本料理店で女性客が「食べ放題」と勘違いして大量に料理を注文し、会計が8万円超に上る出来事があった。中国メディアの湖北経視が13日に伝えた。記事によると、先日、浦東新区の日本料理店・酒呑（世紀匯店）で食事をした女性らが、セットメニューを「食べ放題」と勘違いして大量に料理を注文し、会計が4302元（約8万7000円）に上った。女性は店員に「なぜ『食べ放題ではないですよ』と教えてくれなかったのか」と