伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は5日目、準決勝戦を終えた。12Rは3枠から発進した青山周平（40＝伊勢崎）がスタートを決めて抜け出し、8周回を踏ん張り抜いた。「雨が降らなくて良かった。感じよく乗れました」と地元ファンの声援に笑顔を浮かべた。「スタートも悪くはないが、もっといいスタートを切れるはず」。不気味な言葉を残した青山周平。地元の顔が優勝戦で地力を示すのか。