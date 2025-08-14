西武は１４日のソフトバンク戦（ベルーナ）に３―２の逆転勝利。同戦の連敗を６で止め借金を６に戻した。先発・高橋光成投手（２８）が中村晃の打球を「右上腕」に受け２回で緊急降板した序盤戦。３回に女房役・古賀悠斗捕手（２５）が８月３本目となる５号ソロで西武が先制点を奪った。高橋の後をつないだ２番手・糸川が５回に川瀬に逆転２ランを浴び逆転されるも６回に打線が奮起した。二死一、二塁から５番・村田怜音内