大阪・朝日放送の古川昌希アナウンサーと鷲尾千尋アナウンサーが１４日、同局の「ｎｅｗｓおかえり」に出演し、万博会場で帰宅困難者３万人に対応した博覧会協会の会見内容について疑問を呈した。大阪メトロ中央線で１３日夜に電気系統の不具合が発生し、大阪・関西万博会場や直結の夢洲駅に多くの来場者が足止めされた。大阪メトロは１４日、大阪港〜阿波座間で起こった電気供給用レールの停電が原因で全線の復旧は約８時間を