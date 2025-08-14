お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が１４日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、大阪・関西万博で帰宅困難者が続出したことについてコメントした。１３日午後９時３０分頃、大阪・関西万博の会場につながる大阪メトロ・中央線で電気系統のトラブルが発生し、運転を見合わせた（全線での運行再開＝１４日午前５時３０分頃）。これにより帰宅困難者が続出し、夢洲駅に直結する東ゲート前の広場には大勢の