◇プロ野球パ・リーグ 西武 3-2 ソフトバンク(14日、ベルーナドーム)リーグ首位のソフトバンクは逆転負け。今月6日のロッテ戦からの連勝が6で止まり、また西武戦の連勝も6でストップしました。先発は今季7試合目の登板となった大津亮介投手。初回に2ベースと犠打で、いきなりピンチを背負いましたが、後続を打ち取って無失点。続く2回は3者凡退に抑えましたが、3回に先頭・古賀悠斗選手にフルカウントからソロホームランを打たれて