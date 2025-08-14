１３日、ごちそうを食べるリーリー。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都8月14日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で13日、ごちそうを食べる雄のパンダ、リーリー（力力、中国名「比力」）の姿がカメラに捉えられた。