新潟市西区寺地の済生会新潟病院向かいにある『寺地食堂』。 新潟市古町で長年ワインバーを営んでいた店主が、地域に根ざした食堂をつくりたいと2025年4月にオープン。カウンターとテーブル席が並ぶアットホームな店内では、店主の豊富な経験をいかした幅広いジャンルのメニューが味わえます。 中でも、人気No.1は寺地食堂オリジナルの『だし角煮定食(1,600円/税込み)』。 じっくり煮込