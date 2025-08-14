◇パ・リーグソフトバンク2ー3西武（2025年8月14日ベルーナD）ソフトバンクは西武に2−3で逆転負けを喫し、連勝は6でストップ。1点を追う5回に川瀬晃内野手（27）の2号2ランで逆転したが、先発の大津亮介投手（26）が6回に2点を失った。13日に2桁安打した打線はつながりを欠き、チャンスをつくったものの決定打が出なかった。1点を追う5回、先頭の野村が中前打で出塁。海野の投犠打で1死二塁とチャンスをつくると、川瀬