1.ごはんや飲み水の近く トイレの近くにごはん皿・水皿を置いておくのは、猫も不快感からストレスを感じてしまいます。ただし、猫がトイレと食べる場所が近いのを嫌うのは、清潔好きだからという理由だけではないようです。 野生時代から猫は、狩りをして食べる場所や身体を休める場所、排泄の場は、それぞれ別々にゾーン分けをしていました。 捕食者である猫にとって、排泄場所のニオイで獲物に警戒されるのは、