【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】レバノン・ファンが「ノリノリ」でダンスや大合唱レバノン代表の華麗なるパスワークからの一撃に、会場が大盛り上がりとなった。完全アウェーの中で戦ったバスケットボール日本代表は、試合終盤には20点以上をつけられる苦しい展開に。会場に詰めかけたレバノンのブースターたちがお祭り騒ぎを見せた