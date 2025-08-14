Instagramアカウント「mimimi-kun」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのレオちゃんが退院したおじいちゃんを出迎える姿。健気な姿は4.7万再生され、「尻尾が嬉しいアピールしてる」「うれしいお出迎え～」などの声が集まっています。 【動画：『ワシのこと忘れとるかもな』長い入院からおじいちゃんが帰ってくると…】 1ヵ月半ぶりの帰宅 1ヵ月半の長い入院を経て退院が決まったおじいちゃん。おう