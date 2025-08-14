◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１４日、後楽園ホール）観衆１５１８（札止め）新日本プロレスは１４日、後楽園ホールで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」決勝トーナメント進出者決定戦を行った。今年のＧ１は、７・１９札幌で開幕し１０選手がＡ・Ｂの２つのブロックに分かれてリーグ戦を展開。１３日の浜松大会までに公式リーグ戦が終了した。ＡブロックはＥＶＩＬ、Ｂブロックは、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザ