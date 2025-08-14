◇プロ野球パ・リーグ 西武 3-2 ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）西武が逆転勝ちで、ソフトバンク戦の連敗を6で止めました。先発はここまで4勝6敗、防御率2.82の郄橋光成投手。初回を無失点に抑えるも、2回にアクシデント。先頭の中村晃選手の打球が直撃し、この回を無失点に抑えましたが、3回のマウンドには上がらず降板。球団は「右上腕の打撲。アイシングをして様子を見る」と発表しました。3回から糸川亮太投手が登