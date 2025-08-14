女優の蒼井そらが８日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」で、本名を公表。平成ノブシコブシの吉村崇から「しっかり４０代の名前」とツッコまれた。「元セクシー女優の蒼井そらです」とあいさつした蒼井はまずは自己紹介。「１９８３年１１月１１日生まれの４１歳、カッコ４４歳」といい、オードリー春日俊彰は「カッコ４４歳？どういうこと？」と首を傾げた。蒼井は「実際は４４歳」というと、吉村は目を見