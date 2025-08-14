15日は長崎のお盆の伝統行事「精霊流し」が県内各地で行われます。 長崎のお盆といえばやはり“このお店”が大忙しです。 音と光で故人をにぎやかに送り出す精霊流しの定番「爆竹」に… 富士山やクジラなどユニークな形の「噴水花火」も。 長崎市で100年以上続く老舗の花火専門店「錦昌号」では、約500種類をそろえます。 錦昌号 張 仁春 社長 「精霊流しのこともあって一番の売れ筋は