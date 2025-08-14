シンガー・ソングライターのmiletが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。活動再開を報告した。miletは4月に一時活動休止を発表しており、約4カ月ぶりの活動再開。「しばらく活動をお休みしていましたが、また歌いはじめたいと思います」と再始動を報告。「お休み期間に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！あなたに会える日を、一緒に歌える日を楽しみに待