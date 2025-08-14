タレント、スザンヌ（38）が14日までにインスタグラムを更新。熊本で旅館を経営するスザンヌは、11日に発生した豪雨の影響を報告した。スザンヌは「皆様、熊本の大雨ご心配いただきまして、ありがとうございます。浸水被害や土砂災害等の被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます」と切り出し「KAWACHIBASE龍栄荘はおかげ様で通常営業を再開しわたしの家や家族も無事です」と無事を報告した。さらに「同じ熊本でも場所に