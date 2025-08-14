キャシー中島（73）が原案プロデューサー、夫の勝野洋（76）が主演を務める勝野劇団公演VOL.8.5「横浜グラフィティ・ダイアリー〜あいつら、本当に格好良かったよ〜」製作発表が14日、都内で開かれた。若き日のキャシー役に抜てきされ、今作で演技に初挑戦するモデルの藤本リリー（22）は「私は今回、初めてのお芝居の経験となるのですが、キャシーさんはハマっ子で、私も横浜生まれ、育ちのハマっ子で今も地元・本牧に住んでいる