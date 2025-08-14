「悪性リンパ腫の疑い」と診断された後に病状が悪化し、集中治療室（ICU）で治療を受けていることが公表されていた元検察官の郷原信郎弁護士（70）が14日、X（旧ツイッター）を更新。現在の病状について明かした。先月24日には「最悪の状況」を脱し、一般病棟に移ったことを報告。緊急入院からちょうど1カ月が経過したこの日、前回と同様に今回もプラットフォーム「the Letter」にアップ。「現在の病状について」との題名で書面を