この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みねるば(@minerva_owl1)さんの投稿です。創造力の豊かさや、頭の回転の速さを持つ人に出会うと感心してしまいますね。うまいことをスッと言える人になりたい、と願うこともしばしば。友人から「ここロースがマジでうまい。ロース、上ロース、特上ロース、どれも最高！」と焼肉に誘われたみねるばさん。言葉遊びを思いつきます。