ニューストップ > スポーツニュース > 武内陶子、ビートたけしの兄・北野大さんとツーショット投稿し話題に 武内陶子 北野武(ビートたけし) エンタメ・芸能ニュース 西スポWEB otto! 武内陶子、ビートたけしの兄・北野大さんとツーショット投稿し話題に 2025年8月14日 20時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元NHKアナの武内陶子がInstagramに投稿した写真が話題になっている ビートたけしの兄で、秋草学園短期大学学長の北野大さんとの2ショット 見た人から「変わらずにこやか」「お肌ツヤツヤで！」などの声が寄せられた 記事を読む おすすめ記事 長友佑都は釜本氏の訃報に思い「日本代表の道を作ってくださった方。本当に偉大な選手」 2025年8月11日 5時35分 王様のブランチでおなじみ畠中夢叶、徹子ならぬ「ゆめてぃの部屋」目標 冠ラジオ冠も開始 2025年8月14日 5時0分 THE RAMPAGE・武知海青「戦う勇気を持てないかも…」大巨人アンドレさんの等身大アクスタに圧倒 2025年8月14日 11時11分 130超の山城跡がある西播磨地域 歴史や文化、豊かな自然に触れる多彩なフィールドパビリオン 2025年8月8日 16時45分 横山謙三さん 釜本さんとはプライベートでも親交「サッカーを離れると物凄くいいやつ」 2025年8月11日 4時52分